Lavoro extra per la pulizia della città durante la festa di San Nicola: assunti 14 nuovi operatori Amiu

I 14 operatori Amiu, assunti per quattro mesi, full time, andranno a rafforzare le squadre che l’azienda di igiene urbana ha organizzato e predisposto per garantire la piena copertura dei servizi durante la 'quattro giorni' della Sagra di San Nicola, senza lasciare sguarnito il resto della città. Da domani, sabato 6 maggio, entreranno in servizio i nuovi addetti, attinti dalle graduatorie delle prove concorsuali bandite da Amiu Puglia spa tra il 2021 e il 2022.

Al termine degli eventi legati alle celebrazioni del Santo patrono, i nuovi assunti saranno impegnati nelle operazioni di spazzamento pomeridiano, con particolare attenzione sia nei confronti delle zone a maggiore richiamo turistico della città, sia per i servizi a supporto delle decine di eventi programmati dall’amministrazione comunale per l’estate barese ormai alle porte.

"Ringrazio l’azienda per l’impegno aggiuntivo messo in campo in questa fase importante della storia della nostra città - commenta Pietro Petruzzelli - Bari è diventata ormai una città turistica, e quindi nelle strade, specie dei quartieri centrali, registriamo un numero di persone particolarmente elevato. È un momento dell’anno in cui, tra la Festa di San Nicola e le tante manifestazioni in programma, i luoghi di maggiore richiamo richiedono un passaggio degli operatori anche nelle ore pomeridiane".

"Si tratterà, in sostanza, di riorganizzare e ottimizzare il già avviato servizio 'Bari di pomeriggio' - aggiunge il presidente di Amiu Puglia Paolo Pate - con squadre che saranno dedicate agli interventi nelle zone maggiormente frequentate della città, garantendo una copertura su tre turni".