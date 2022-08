Assunzioni a Bari per garantire la pulizia stradale: entrano in servizio 37 nuovi autisti Amiu

Il nuovo personale assunto garantirà una migliore organizzazione nell'attività di pulizia stradale. Saranno impegnati alla guida degli automezzi specializzati Amiu i 37 lavoratori assunti nei prossimi giorni dall'Azienda Municipale per l'Igiene Urbana di Bari. Le nuove unità lavorative, assunte con la qualifica di autisti di III livello per la guida degli automezzi pesanti, sono risultati i primi idonei nella graduatoria redatta dopo il concorso finalizzato all'inserimento di 160 lavoratori nella sede del capoluogo pugliese.

Le nuove leve riempiranno il vuoto causato dai pensionamenti degli ultimi tempi. "Nell’ultimo anno - ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro - l’Amiu si è concentrata sulle procedure concorsuali che oggi finalmente ci vedono reclutare i primi nuovi autisti. In questo modo potremo sicuramente potenziare e migliorare il servizio di pulizia delle strade cittadine e, dopo l’assunzione dei primi operatori ecologici in graduatoria, quello di raccolta su strada e il porta a porta, che fra qualche settimana si amplierà con la copertura totale del quartiere San Paolo".

"La scorsa settimana sono partite le prime lettere per la richiesta dei documenti propedeutici all’immissione in servizio e fra due giorni i primi 25 in graduatoria effettueranno le visite mediche - precisa il presidente di Amiu Puglia, Sabino Persichella - mentre gli altri 12 saranno convocati dal medico aziendale dopo una settimana. Questo significa che entro la fine del mese potranno essere assunti. I primi operatori ecologici in graduatoria, invece, saranno convocati in concomitanza con l’estensione della raccolta porta a porta al San Paolo, che coinvolgerà circa 23mila cittadini”.

I primi 37 autisti, di cui una donna, hanno un’età media di 37 anni: il 68% ha conseguito un diploma di scuola secondaria superiore ed il restante 32% un diploma di licenza media.