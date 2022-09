L'orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari assume nuovi musicisti: pubblicati online 5 concorsi

Cinque nuovi elementi per ampliare le scelte musicali dell'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari. Il Servizio Beni culturali e l'Istituzione Concertistico Orchestrale della Città metropolitana di Bari, hanno indetto cinque concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque ruoli che andranno a potenziare l’organico dell'Ico.

Si tratta di un posto per primo flauto, uno per primo oboe, uno per primo fagotto, uno per secondo corno e, infine, uno per contrabbasso di fila. I bandi sono pubblicati sul sito web della Città metropolitana di Bari (Sezione Concorsi pubblici dell’Albo Pretorio on line). Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine del 2 ottobre 2022. Dopo l’espletamento dei concorsi verranno indetti bandi di audizione per eventuali sostituzioni e per l’ampliamento dell’organico stabile dell’Orchestra.