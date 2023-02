I consumi del contatore domestico monitorati attraverso il web: attivata la nuova app di Retegas Bari

Un'app web per monitorare rapidamente i consumi giornalieri di gas del proprio contatore. Retegas Bari, l'azienda Municipale Gas Spa, ha attivato l'applicazione digitale 'MyRetegasBari' che consente ai clienti di verificare i dati del proprio utilizzo di gas.

L’applicazione si attiva inserendo i dati dell’intestatario del contratto di fornitura sull'indirizzo web dell'app o cliccando sul qr-code e seguendo i passaggi indicati. La campagna massiva di sostituzione dei contatori elettronici che, ad oggi, ha superato il 90% dell’installato sul territorio cittadino e il 75% di copertura radio per l’acquisizione delle letture, consente a Retegas Bari di fornire le informazioni sui consumi di metri cubi di gas in tempo reale.

"In questi anni abbiamo lavorato molto sul rapporto tra i cittadini e le aziende pubbliche cercando, da un lato di migliorare i servizi offerti e dall’altro di avviare una politica di semplificazione degli strumenti a disposizione degli utenti che favoriscano il controllo sulle prestazioni e snelliscano le procedure burocratiche - ha commentato il sindaco di Bari, Antonio Decaro - In questa direzione va certamente la nuova app messa a punto da Retegas Bari che permette ai cittadini di tenere sempre sotto controllo i propri consumi oltre a favorire l’adozione di comportamenti corretti per evitare sprechi".

"I nostri uffici hanno lavorato proficuamente in questi mesi su questo importante progetto del quale siamo molto soddisfatti - ha dichiarato il presidente di Retegas Bari, Diego De Marzo - Un servizio gratuito, innovativo e ad alto valore aggiunto per i cittadini, che potrà consentirci al tempo stesso di favorire le ulteriori installazioni necessarie per completare la copertura del territorio con i sistemi di radiofrequenza".

La web app offre anche semplici suggerimenti per aiutare il cliente a risparmiare sui consumi di gas ed energia elettrica consentendogli di ricevere assistenza in caso di malfunzionamenti o mancata copertura del servizio. L’applicazione non necessita di download e installazione dagli store Ioa o Android: basta solo inquadrare il qr-code reso disponibile sul sito istituzionale e su tutti i canali social di ReteGasBari Per l’utilizzo dell’app, il cittadino deve registrarsi fornendo la propria email, il codice fiscale o la partita Iva, e il codice Pdr di una fornitura a lui intestata. I consumi vengono mostrati in forma tabellare e in modalità grafica fornendo all'utente un riepilogo dei consumi del mese in corso. Per un’analisi più completa, l’app permette inoltre di visualizzare i consumi con una profondità storica fino a un anno.