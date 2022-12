Attivato un nuovo ascensore nella stazione di Polignano: "Facilita l'accesso ai binari, abbatte le barriere architettoniche"

Sarà in funzione ogni giorno, dalle 4.15 del mattino fino alla mezzanotte, avrà una capienza massima di 8 persone. Attivato, da stamattina nella stazione ferroviaria di Polignano a Mare, un nuovo ascensore a servizio dei binari 2 e 3. La struttura, realizzata da 'Rete Ferroviaria Italiana', è gestita da remoto tramite una control room, ha una portata di 630 kg ed è dotata di telecamere esterne e interne per garantirne la videosorveglianza. L'intervento economico ha avuto un costo complessivo di 250mila euro.

L’installazione dell’ascensore nella stazione rientra nel piano di interventi che Rfi sta adottando in Puglia per migliorare l’accessibilità ai treni e abbattere le barriere architettoniche, venendo così incontro alle esigenze delle persone con disabilità o a ridotta mobilità. Rete Ferroviaria Italiana, azienda del Gruppo 'Ferrovie dello Stato Italiane', ha realizzato anche l’innalzamento dei marciapiedi della stazione di Polignano a Mare per facilitare la salita e la discesa dei viaggiatori dal treno.