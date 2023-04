Sostegno psicologico per gli operatori sanitari impegnati in carcere, attivato uno sportello di ascolto a Bari

Il servizio sarà inizialmente rivolto agli operatori sanitari all'interno del mondo penitenziario, in seguito sarà offerto anche agli agenti della polizia penitenziaria. Nel carcere di Bari è stato istituito uno sportello di ascolto psicologico in favore degli operatori sanitari che operano all’interno della Unità Operativa Complessa di Medicina Penitenziaria della Asl Bari, diretta dal dottor Nicola Buonvino.

"Tale servizio - commenta il dottor Buonvino - si prefigge la promozione della salute negli ambienti di lavoro e nasce come risposta efficace e concreta al disagio lavorativo, al rischio di stress correlato e di burnout in un mondo, quello del carcere, dove diverso è l’approccio con l’utenza e differenti e critiche sono le possibili ricadute sugli operatori".

Lo sportello, ubicato all’interno dell’Istituto Penitenziario di Bari, è stato predisposto in ambienti separati dalle comuni aree lavorative, al fine di tutelare la privacy degli utenti che vi accederanno. La sezione di psicologia garantirà 8 ore settimanali di presenza allo sportello, al quale si accede previo appuntamento concordato direttamente con gli psicologi del servizio attraverso una mail riservata messa a disposizione dell'Asl (sportelloascolto.penitenziaria@asl.bari.it).

L’iniziativa è parte di un più ampio e innovativo progetto, denominato 'Demetra' che intercetta il disagio psicologico all’interno del mondo penitenziario e che applica un nuovo modello di presa in carico dei detenuti, che non rispondono obbligatoriamente a diagnosi di patologia psichiatrica, ma che necessitano di un diverso approccio, attento al valore medico legale della diagnosi, alla psicodinamica degli aspetti e dei comportamenti violenti e antisociali. Il progetto punta a rendere infatti la carcerazione non una mera esperienza privativa, ma un’occasione di rivisitazione critica del reato commesso, in un processo di rieducazione e di promozione al cambiamento.