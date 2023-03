Violenza sulle donne, l'associazione Giraffa attiva uno sportello online per denunciare gli abusi

Un'operatrice altamente formata accoglie le richieste d’aiuto e si confronta con l’equipe per rispondere nell’immediatezza ai bisogni della donna che ha fatto richiesta. L'associazione 'Giraffa' ha attivato uno sportello online, sul proprio sito web, per permettere alle donne, in totale anonimato, di denunciare ogni forma di violenza.

I numeri diffusi da Giraffa, l’associazione formata da donne che si occupano di altre donne vittime di violenza nelle diverse declinazioni, danno l’idea concreta dell’emergenza che alcune vivono quotidianamente: soltanto per il 2022 si parla di 113 chiamate ricevute e 98 donne prese in carico. Nel 2023, la situazione è peggiorata: tra gennaio e i primissimi giorni di marzo le chiamate ricevute sono già 21, quindici invece le donne prese in carico (tra queste, 2 sono state inserite in casa rifugio).

Lo sportello online è uno dei servizi che l’associazione offre alle vittime di violenza, un numero che si associa all’accoglienza da remoto tramite il numero whatsapp 3487777536. Due modi per raggiungere le donne nella maniera più veloce possibile e dare seguito alle richieste d’aiuto di quelle che hanno difficoltà a raggiungere i centri antiviolenza in sicurezza e ad entrare in contatto con le operatrici del Cav Paola Labriola di Bari.

L’associazione Giraffa Onlus gestisce il centro antiviolenza dedicato a Paola Labriola, una casa rifugio denominata 'Casa dei diritti delle donne' e la casa in semiautonomia 'Vita'.