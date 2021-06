Al via le riprese del film Netflix sull'onorevole Librandi: esordio sul grande schermo per un'attrice barese

C'è un po' di Bari nel cast del film sulla biografia dell'onorevole Gianfranco Librandi, che sarà pubblicato sulla piattaforma Netflix. In questi giorni sono infatti in corso le riprese di 'Da una corsa in bicicletta' a Saronno, nel Varesotto, ed è pugliese l'attrice che interpreta Marilena, la ragazza che negli anni '70 fa perdere la testa a un giovane Gianfranco.

Si tratta di Arianna Semeraro, 28enne scelta nel cast della pellicola diretta da Luciano Silighini Garagnani. Le riprese sono in corso nella città d'origine della famiglia Librandi e il film inizia il percorso partendo dal padre del parlamentare,Domenico,eroe della Resistenza e arriva fino all’entrata in politica dell’imprenditore Lombardo. Per Arianna Semeraro un debutto assoluto sul grande schermo che ha colpito però regista e membri della produzione per le sua capacità. Il film verrà presentati al Festival di Berlino nel gennaio del prossimo anno.