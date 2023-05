'Bollino verde' per i fondi Pnrr alla Sanità regionale, ma Amati protesta: "L’assessore Palese non è in grado di riferire sull’avanzamento dei progetti"

“Nella riunione odierna della Commissione l’assessore Palese non è stato in grado di riferire sull’andamento e avanzamento delle attività sui singoli progetti contenuti nel Pnrr Sanità. Ci è stato assicurato che nelle prossime ore sarà predisposto e consegnato un rapporto dettagliato per singoli progetti, così come individuati nella delibera di Giunta regionale del maggio 2022". Sono queste le parole con cui il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione, Fabiano Amati, ha commentato gli esiti dell’audizione odierna riferita alla realizzazione degli interventi riguardanti le risorse del Pnrr della Missione Salute.

Nel corso dell'audizione sono intervenuti l'assessore alla Sanità, Rocco Palese, e il direttore del Dipartimento salute, Vito Montanaro. Il quadro complessivo dell'avanzamento delle attività non è emerso perché i dati riguardanti l’evoluzione di ogni singolo intervento sono contenuti nel sistema informativo di Agenas e vengono aggiornati trimestralmente. Il direttore Montanaro ha assunto l'impegno di formulare ad Agenas la richiesta di informazioni sulla modalità di accesso ai dati, in modo da poter in seguito informare i consiglieri sullo stato dei lavori.

L’assessore Palese, nel frattempo ha però comunicato alla Commissione che la Regione Puglia ha ottenuto il 'bollino verde', perché tutti i progetti contenuti nella deliberazione della Giunta regionale del 2022 sono stati completati alla data del 31 marzo. Infatti l’Ufficio dell’Unità di Missione Pnrr, a fronte della richiesta di erogazione dell’anticipazione ricevuta e attestato l’avvio dell’operatività dell’intervento, ha erogato il 18 aprile scorso la totalità delle somme richieste pari a 53,6 milioni di euro.

È stato ricordato che il fabbisogno è stato dettagliato in termini di numero di Case della Comunità da edificare e da ristrutturare per singola Asl di riferimento e che in totale risultano essere 121, di cui 38 da costruire e 83 da ristrutturare.