"Che il 2021 sia davvero l'anno della salute ritrovata": gli auguri di Decaro in diretta social

"Auguri a tutti, sperando che sia davvero l'anno della salute ritrovata": sono gli auguri che il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha lanciato attraverso i social per i suoi concittadini. Come tanti baresi, nonostante la zona rossa e l'assenza di eventi organizzati, ha voluto comunque confermare la tradizione dell'attesa della mezzanotte con la famiglia per festeggiare l'arrivo del 2021: "Stiamo in casa - ricorda - sentiamo solo i botti degli stupidi che non si rassegnano e continuano a sparare i fuochi d'artificio".

E chiede ai suoi concittadini di guardare al futuro, al nuovo anno e a quello che porterà. "Pensiamo a noi stessi, ma anche agli altri, a quello che potremo fare per gli altri nel nuovo anno, perché ci saranno tante persone che avranno ancora bisogno di aiuto" chiede, mentre sullo sfondo si sentono le note di Disco Samba.