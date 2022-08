Aumentano le spese per il nuovo parco di Torre a Mare, Galasso: "Colpa dei prezzi delle materie prime"

Aumentano i costi per la realizzazione del 'Parco per tutti' in via Mazzini, a Torre a Mare. Stamattina la giunta comunale di Bari ha approvato 2 delibere per definire lo scostamento dell'importo del progetto che passa, dai previsti 2 milioni e 600mila euro, agli attuali 2 milioni e 887mila euro. L'incremento dei costi, 287mila euro, sarà finanziato con fondi Pon Metro (il Programma Operativo Nazionale per le città metropolitane).

La giunta ha trasmesso, tramite una delle due delibere approvate, la richiesta di variazione dell'importo del progetto al Consiglio Comunale, in modo da poter subito indire il bando pubblico per la realizzazione dei lavori. Si procederà con una gara secondo lo schema del 'massimo ribasso' per restringere i tempi ed aprire il cantiere entro la fine del 2022.

?Purtroppo la procedura di adeguamento dei costi di progetto ai nuovi prezzi delle materie prime riguarderà tantissime delle opere pubbliche che saranno cantierizzate nei prossimi dodici mesi ? sottolinea l?assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - Gli uffici stanno lavorando senza sosta per cercare di smaltire queste pratiche senza gravare sulle tempistiche progettuali visto che si tratta di opere e di progetti di riqualificazioni molto attese dai cittadini. Speriamo di poter superare il necessario passaggio in Consiglio Comunale in altrettanti tempi brevi e poter andare avanti con gli appalti?.

Il 'Parco per tutti' sorgerà su una superficie, attualmente incolta e di proprietà privata, di circa 6.000 metri quadri. La nuova area a verde sarà recintata e accessibile da quattro punti diversi: oltre all?ingresso principale su via Mazzini, si potrà accedere anche da via Montegrappa, da una traversa di via Valle e Giglioli e da lungomare Andrea Bonsante in corrispondenza di 'Cala Fetta'. All?interno dell?area sorgeranno alcuni locali che, seguendo le pendenze del terreno, saranno parzialmente interrati, riducendo notevolmente l?impatto visivo delle costruzioni: ospiteranno un chiosco per la vendita di alimenti e bevande e la sede di associazioni locali, oltre che i servizi igienici. Il parco sarà dotato di panchine, attrezzature ludiche per bambini e di una rete di videosorveglianza.