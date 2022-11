Venti minicar elettriche in sharing: attivato a Bari il servizio di noleggio 'Pikyrent'

Attivo da oggi, a Bari, il servizio di car sharing della Pikyrent: in città sono state dislocate 20 auto elettriche utilizzabili tramite l'app messa a punto dall'azienda fornitrice dei mezzi. I veicoli possono essere utilizzati per muoversi nell'area cittadina, l'unico requisito richiesto per utilizzare il servizio è il possesso della patente di guida.

I veicoli elettrici Pikyrent usufruiscono della sosta gratuita in tutte le zone Zsr cittadine. Il costo per lo sblocco della vettura è di un euro, la tariffa per l'utilizzo è di 39 centesimi al minuto.