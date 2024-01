Dagli scavi archeologici ai nuovi software di grafica virtuale: gli studenti del liceo Scacchi sul campo con gli esperti dell'Uniba

Gli studenti del liceo Scacchi sul campo con gli esperti di archeologia: parteciperanno alle campagne di scavo dell'Uniba

Partecipare alle campagne di scavo archeologico organizzate annualmente in località sia italiane che estere, frequentare laboratori universitari dedicati al restauro della ceramica, alla paleoantropologia, o all'utilizzo di autocad e di nuovi software di restituzione grafica virtuale. E' quanto sarà possibile per gli studenti del liceo scientifico Scacchi iscritti all'indirizzo Storico architettonico grazie a un protocollo che, come riporta l'Ansa, la scuola siglerà con il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell'Università Aldo Moro di Bari. L'istituto barese, che quest'anno festeggia cento anni di attività, cerca così di instaurare sinergie con il mondo accademico che consentano di offrire agli studenti attività innovative, integrando la didattica a scuola con quella universitaria.

Nell'ambito degli eventi in programma per il centenario, e in vista della sottoscrizione del protocollo con il Dirium, il liceo ha organizzato per il 30 gennaio prossimo (ore 11.00, aula magna dell'istituto) un convegno dal titolo 'L'olio di oliva a Bari tra storia, scienza e archeologia' in collaborazione con l'Università Aldo Moro, il Comune di Bari e Italia Nostra. Si parlerà di Bari e di uno dei tesori che l'hanno resa ricca e famosa: l'olio d'oliva, attraverso un viaggio dal mondo antico fino ad oggi, affidato ai relatori Silvio Fioriello e Sergio Chiaffarata del dipartimento Dirium, Alessandro Crispino, docente dello Scacchi, e Salvatore Camposeo del dipartimento Disaat dell'Università di Bari.