Nidi comunali aperti di pomeriggio e nuove attività formative: sì all'ampliamento dei servizi per l'anno 2023/2024

Dare continuità, nel triennio educativo 2023/2026, al servizio educativo integrativo pomeridiano ed estivo presso gli asili nido comunali (il cui accordo quadro è attualmente in esecuzione con scadenza a giugno 2023) mediante l’affidamento a un operatore economico privato specializzato nel settore. E' questo l'intento della delibera approvata dalla giunta comunale nei giorni scorsi, su proposta dell'assessora alle Politiche educative Paola Romano.

Contestualmente l’assessorato intende sperimentare, per il prossimo anno educativo (gennaio-giugno 2024), la realizzazione di attività integrative dell’offerta formativa delle scuole dell’infanzia e degli asili nido comunali, da affidare attraverso procedura pubblica a un soggetto privato qualificato, nonché lo svolgimento, a luglio 2024, di attività ludico-ricreative presso le scuole d’infanzia comunali, con l’obiettivo di promuovere esperienze creative, emotive e relazionali in favore dei piccoli fino ai 6 anni.

In particolare, le aree tematiche che si intende privilegiare - attività outdoor, arte e/o musica, lettura animata, inclusione sociale, intercultura, comunicazione, lingua straniera, educazione motoria - saranno declinate attraverso specifiche progettualità rivolte agli asili nido e alle scuole dell’infanzia comunali, in base ai bisogni formativi di ciascuna tipologia di servizio.

“Con questo provvedimento - commenta Paola Romano - vogliamo potenziare le attività della scuola dell’infanzia comunale e dei nostri nidi, armonizzandole. Per questo, in accordo con i nostri funzionari educativi del settore 0-6, abbiamo pensato di ampliare, per il prossimo triennio, l’offerta formativa inserendo una serie di attività ulteriori focalizzate sull’espressione artistica, motoria e relazionale, convinti che siano esperienze fondamentali sin dai primi anni di vita dei bambini. In questo modo vogliamo fare dei nostri nidi e scuole dell’infanzia centri di promozione culturale, sociale relazionale e di supporto alle famiglie del territorio, avvalendoci della collaborazione di soggetti privati di provata esperienza nel settore. Inoltre, per il periodo estivo, abbiamo previsto nel mese di luglio l’apertura di tutti i nidi e, per il prossimo anno, delle scuole dell’infanzia sostenendo così le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro”.