Un'automedica al servizio del Pronto soccorso dell'ospedale della Murgia: il dono del Rotary

Un'automedica attrezzata per le necessità sanitarie è stata donata dall'associazione Rotary all'ospedale della Murgia 'Fabio Perinei' di Altamura, nel Barese. La consegna è avvenuta stamattina nel piazzale antistante il presidio medico alla presenza della direzione medica e amministrativa dell'ospedale, rappresentate da Annalisa Altomare e Rachele Popolizio, dall’altra Emilia Casiello, presidente del Rotary Club Altamura-Gravina, attorniata da alcuni soci. All'appuntamento hanno preso parte anche gli amministratori locali di Altamura, Gravina e Poggiorsini, nonché l'arcivescovo di Altamura-Gravina, monsignor Giovanni Ricchiuti.

L'auto sarà a disposizione del Pronto soccorso che, ha spiegato Altomare, "saprà farne buon uso nelle numerose attività che vengono svolte quotidianamente, dal trasporto persone a quello di campioni biologici e farmaci e, tra questi, gli anticorpi monoclonali".

"Questa donazione – ha rimarcato la dottoressa Popolizio – rinforza ulteriormente il legame tra il nostro ospedale e una realtà associativa come il Rotary che, come in altre occasioni, non si è lasciata sfuggire l’opportunità di stringersi con affetto e riconoscenza attorno ai nostri operatori: e questo, al di là del valore materiale dell’automobile, vale più di ogni altra cosa".