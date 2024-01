Autonomia 'Giovanni XXIII', incontro al Ministero: la Regione rilancia l'idea di un polo pediatrico per il Sud

Il Giovanni XXIII ospedale autonomo rispetto al Policlinico di Bari: del possibile percorso per uno scorporo del Pediatrico barese si è discusso oggi in una riunione che si è tenuta a Roma presso il Ministero della Salute. All'incontro con il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, hanno partecipato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese. Presente anche il direttore del dipartimento Promozione della Salute della Regione, Vito Montanaro.

“Durante il mio primo mandato – ha detto Emiliano - avevo capito che c’era un problema di percezione del “Giovanni XXIII” che non era positiva. Peraltro il suo accorpamento con il Policlinico, che ha una pediatria importante, era oggetto della dialettica che sempre esiste tra le strutture universitarie e le strutture assistenziali e aveva determinato tutta una serie di problematiche molto difficili da risolvere, che probabilmente avrebbero beneficiato di una soluzione con la costituzione di un IRCCS pediatrico, e con anche la costituzione di una fondazione collegata al nuovo ospedale pediatrico. Si voleva quindi creare un polo pediatrico meridionale che avesse una sua immagine molto nitida, magari collegata anche alla figura di San Nicola che come è noto è il protettore dei bambini. Abbiamo cominciato con la delibera di Giunta del 2018, che è poi sfociata da parte del Policlinico di Bari in un lavoro importante commissionato alla Bocconi, che è una buona evoluzione rispetto all'ipotesi della costituzione del Pediatrico, facendo arrivare il Giovanni XXIII in una dimensione un po' più vicina al Bambin Gesù e al Gaslini. Peraltro noi abbiamo una collaborazione molto rilevante in corso con il Bambin Gesù di Roma, soprattutto per la cardiochirurgia pediatrica, settore che ha provocato tantissime preoccupazioni e tantissimi problemi. Abbiamo quindi la volontà politica di procedere allo scorporo, anche se si contrappone all’idea di una maggiore sinergia tra il Giovanni XXIII e tutto l'apparato neonatologico e oncologico che invece è al Policlinico”.

“Abbiamo registrato - spiega l’assessore alla Sanità, Rocco Palese - un clima positivo nel corso della riunione. Adesso si deve iniziare un percorso di collaborazione con il Ministero nell’ambito del piano operativo. Concorderemo un aggiornamento dell’interlocuzione anche tra i tecnici per i tempi e i modi del potenziamento del Giovanni XXIII e la sua evoluzione in un polo pediatrico di eccellenza”.

"Con l’incontro di oggi, che si è svolto in un clima costruttivo e di collaborazione, abbiamo verificato insieme - Ministero della Salute e Regione Puglia – la volontà di continuare il percorso di scorporo dell’Ospedale Giovanni XXIII dal Policlinico di Bari", commenta il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. "E’ un atto dovuto – continua Gemmato - per rispondere alle istanze dei cittadini e soprattutto dei piccoli pazienti pugliesi che meritano un polo pediatrico efficiente e performante, in grado di garantire servizi sanitari di qualità e di prossimità. Anche insieme ai tecnici del Ministero – conclude il Sottosegretario - abbiamo valutato tempi e modalità per avviare l’iter di scorporo, confidando nell’interlocuzione continua, al fianco della Regione Puglia”.