Traslochi e manutenzione strade, richieste di autorizzazione online: attiva la nuova piattaforma del Comune

Una piattaforma online per la gestione telematica delle richieste e delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico. E' attivo da oggi il nuovo servizio del Comune di Bari, allo stato attuale valido esclusivamente per la concessione di traslochi e cantieri temporanei alle imprese autorizzate (ma la platea di istanze sarà via via ampliata).

Con il lancio del nuovo portale Gestione Autorizzazioni, realizzato nell’ambito del progetto “Città Connessa”, finanziato con fondi PON METRO 2014-2020, e sviluppato dalla ripartizione Innovazione tecnologica in collaborazione con le ripartizioni Infrastrutture e Mobilità e Polizia Locale, il Comune di Bari amplia l’offerta dei servizi digitali attraverso i quali è possibile interfacciarsi con la pubblica amministrazione per richieste e concessioni. Tramite il nuovo portale è infatti possibile, per le ditte autorizzate, presentare domanda e gestire l’intero processo di concessione di occupazioni di suolo pubblico temporanee relative a traslochi e lavori di manutenzione strade. I cittadini, invece, avranno la possibilità di visualizzare su mappa le aree interessate dagli interventi con i relativi periodi di validità utilizzando lo stesso portale ad accesso libero.

“Grazie alla digitalizzazione della procedura - sottolinea l’assessore all’Innovazione tecnologica Eugenio Di Sciascio - oltre a rendere l’iter più rapido, il Comune sarà in grado di tenere traccia delle aree interessate, garantire una gestione più efficiente delle autorizzazioni e offrire un concreto supporto per la viabilità urbana grazie anche alla visualizzazione su mappa cartografica ad uso delle imprese richiedenti e dei cittadini. In quest’ottica a breve sarà rilasciata anche la versione aggiornata dell’app BarInforma che, attraverso l’integrazione con il nuovo portale, consentirà ai cittadini interessati di ricevere informazioni riguardo alle occupazioni temporanee concesse al fine di migliorare la viabilità e conoscere in anticipo le aree di parcheggio temporaneamente inibite”.

Per usufruire del servizio le imprese dovranno registrarsi sul portale, o utilizzare le credenziali già in possesso, al link https://gestione-autorizzazioni.comune.bari.it/ e seguire la procedura guidata, avendo cura di allegare i documenti richiesti e attendere l’emissione delle relative autorizzazioni. Le imprese interessate riceveranno le dovute istruzioni e tempistiche per ottenere l’abilitazione all’utilizzo del portale da parte degli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni. Fino a nuova comunicazione e in via transitoria, i canali tradizionali rimarranno comunque attivi per permettere a tutte le ditte interessate di registrarsi e ricevere l’abilitazione da parte degli uffici competenti.