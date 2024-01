Lavori sulla A14 Bologna-Taranto, chiusure notturne dal 23 gennaio per la stazione di Bitonto

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura nel Barese: nelle 4 notti di martedì 23 , mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, sarà completamente chiusa la stazione di Bitonto, in entrata e in uscita.

In alternativa, autostrade.it consiglia di utilizzare, in uscita e in entrata, da e verso Taranto, la stazione 'Bari sud'. In uscita e in entrata, da e verso Pescara, è consigliata la stazione di Molfetta.