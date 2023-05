Autostrada A14 Bologna-Taranto, il 29 maggio chiusura notturna per la stazione di Acquaviva

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di manutenzione degli impianti elettrici, dalle 22 di lunedì 29 alle 6 di martedì 30 maggio, sarà chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, in entrata in entrambe le direzioni, Taranto e Bari-Pescara. Lo comunica, in una nota, Autostrade.it che consiglia, in alternativa, di entrare nella stazione di Gioia del Colle qualora si proceda verso Taranto, o di utilizzare il casello di Bari Sud qualora si percorra il tragitto in direzione Bari-Pescara.