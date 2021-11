Bollettini Tari senza riduzione per la raccolta differenziata, il Comune: "In corso invio dei nuovi avvisi"

Alcuni utenti appartenenti ai quartieri aventi diritto all'agevolazione per aver superato il 65% di differenziata si erano visti recapitare gli avvisi senza sconto: il Comune fa chiarezza, anche in relazione a eventuali rimborsi per chi avesse già pagato