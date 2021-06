Rilevatori statistici, in aggiornamento l'albo comunale: pubblicato l'avviso online

Possono richiedere l’iscrizione o la permanenza all’albo dei rilevatori statistici i soggetti con diploma di scuola media superiore, età tra i diciotto e i sessantacinque anni, disponibilità agli spostamenti con mezzi propri per raggiungere le unità di rilevazione in qualsiasi zona del territorio oggetto di indagine

In pubblicazione sul sito del Comune di Bari l'avviso di aggiornamento dell’albo comunale di rilevatori statistici. A comunicarlo è la Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici: l’albo sarà costituito da una graduatoria dinamica che terrà conto dei titoli di studio e delle esperienze professionali - aggiornata ogni due anni - dal quale attingere per l’affidamento di incarichi di rilevazione di tipo occasionale.

Possono richiedere l’iscrizione o la permanenza all’albo dei rilevatori statistici i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico: diploma di scuola media superiore, età tra i diciotto e i sessantacinque anni, disponibilità agli spostamenti con mezzi propri per raggiungere le unità di rilevazione in qualsiasi zona del territorio oggetto di indagine. Le domande di iscrizione, variazione o cancellazione all’albo dovranno essere presentate entro le ore 12 del 30 luglio 2021 a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica pos.statistica@comune.bari.it. Le domande dovranno essere compilate utilizzando i modelli disponibili nella pagina dell’avviso, allegando copia di un documento d’identità.