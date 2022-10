Laboratori creativi dedicati agli anziani nel Municipio II di Bari: il Comune pubblica il bando 'Ascoltando si impara'

Laboratori formativi e creativi per la promozione del benessere e dell’inclusione sociale delle persone anziane. Il Comune di Bari ha pubblicato un avviso pubblico, indetto dal Municipio II, per l’affidamento del progetto 'Ascoltando si impara': il bando è rivolto a realtà senza finalità di lucro e con scopo sociale, come onlus, associazioni di volontariato, cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali con sede nel territorio nazionale.

Il progetto prevede lo svolgimento di laboratori formativi nell'ambito della cucina, della sartoria, dell'artigianato e del giardinaggio. Potranno affiancare gli anziani, nelle attività progettuali, anche minori residenti nel territorio del Municipio II (Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca) che potranno essere selezionati da scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio municipale, dal servizio socio - educativo dello stesso Municipio e dal Centro servizi per le famiglie di Poggiofranco, Picone, Carrassi e San Pasquale.

La realizzazione delle attività, tutte gratuite, dovrà prevedere l’affiancamento e un adeguato supporto relazionale, culturale e sociale a cura di esperti e animatori con comprovata esperienza nel settore. La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dall’avviso dovranno pervenire tramite pec all’indirizzo municipio2.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12 del 22 novembre.