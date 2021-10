Premio Borsellino 2021, all'avvocato Antonio La Scala il riconoscimento "per l'impegno sociale"

Un riconoscimento per il "quotidiano impegno" nella "costruzione della cultura della legalità e della solidarietà": è la motivazione del 'Premio Borsellino 2021 per l'impegno sociale' assegnato all'avvocato Antonio Maria La Scala.

Insieme a Pinuccio Fazio, padre di Michele, vittima innocente di mafia, il penalista barese è stato tra le quindici personalità che hanno ricevuto il riconoscimento nell'ambito della cerimonia che si è tenuta al Teatro Flaiano di Pescara. Tra i premiati di quest’anno, il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Maurizio Detalmo Mezzavilla per il loro impegno sul fronte alla lotta alla mafia.

La Scala è stato invece premiato nell'area tematica delle attività sociali, in qualità di presidente dell’associazione Gens Nova che ormai da anni rappresenta una presenza fissa e costante su tutto il territorio nazionale per la sua continua attività di tutela delle fasce deboli contro ogni forma di violenza. Gens nova infatti ormai è costituita parte civile in diversi casi di femminicidi, maltrattamenti, stalking e violenza a danno di minori su tutto il territorio nazionale. Di particolare rilievo, inoltre, è l’attività che l’avvocato La Scala e Gens Nova svolgono all’interno degli istituti scolastici, da circa 20 anni, su tutto il territorio nazionale parlando di tematiche concernenti bullismo cyber bullismo e violenze di genere.

"Avvocato penalista, come Presidente dell'associazione Gens Nova da anni si occupa di fornire assistenza legale, psicologica e morale ai più bisognosi impegnandosi in modo particolare durante l'emergenza Covid - si legge nella motivazione - Con tenacia e quotidiano impegno, da anni, un mattone alla volta contribuisce fattivamente alla costruzione della cultura della legalità e della solidarietà insieme a tutti coloro che non girano la faccia e si impegnano per un Paese migliore, più bello. Ad Antonio La Scala il Premio Borsellino 2021 per l'impegno sociale".