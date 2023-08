Babbo Natale barese in 'versione estiva', dalla spiaggia l'invito alla solidarietà: "Ricordiamoci tutto l'anno di chi soffre"

Pantaloncino rosso e camicia a maniche corte, rigorosamente con fantasia a tema natalizio (così come il costume da bagno), e l'immancabile capello. Così il Babbo Natale barese, in una insolita versione 'estiva', ha fatto visita ieri ai bagnanti della spiaggia del Distaccamento dell'Aeronautica militare, a Torre a Mare.

Una sorpresa decisamente "fuori stagione", accolta con entusiasmo dai tanti bambini presenti, ma con uno scopo ben preciso: "Ricordare a tutti - spiega Babbo Natale barese sulla sua pagina Fb - che la bontà non si deve dimostrare solo a Natale o Pasqua... Ricordiamoci tutti che chi è bloccato per lungo tempo in ospedale a qualsiasi titolo, non guarda più il calendario e necessita di supporto 365 giorni l'anno".

Da tempo il Babbo Natale barese (al secolo Nicola Figliuolo, presidente dell'associazione Body Talk) è impegnato a promuovere e sostenere progetti benefici a favore, in particolare, dei bambini ricoverati negli ospedali cittadini. La visita in spiaggia è stata l'occasione per invitare tutti a sostenere sempre le iniziative benefiche, di qualsiasi tipo, senza 'aspettare' Pasqua o Natale: "Sostenete i nostri progetti o quelli di altri associazioni - è l'invito di Babbo Natale - ma che siano sempre destinati 'per il sorriso di un bambino'".