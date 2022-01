Un tuffo in mare a Capodanno, a Pane e Pomodoro si rinnova l'appuntamento del primo gennaio

Un tuffo in mare per cominciare il nuovo anno. Il 2022 ha visto tornare il tradizionale 'rito' di Capodanno a Pane e Pomodoro. Appuntamento questa mattina sulla spiaggia barese: tra i partecipanti, anche l'assessore a Sport e Ambiente, Pietro Petruzzelli.

"L'anno scorso è saltato a causa delle restrizioni anti covid. Quest'anno invece non ho avuto scuse - scrive l'assessore Petruzzelli su Fb - Scherzo ovviamente perché fare il bagno a capodanno è un bellissimo modo per cominciare un nuovo anno con nuove energie e tanti bei propositi. Soprattutto se per fortuna all'ultimo esce anche un raggio di sole. Che sia per tutti un anno di nuovo entusiasmo, di solidarietà e condivisione, di impegno per la comunità e di rispetto per i beni comuni. Buon 2022 a tutte e tutti!".



(foto Michele Petrelli)