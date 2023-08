È audioleso, diventa campione di danza a 16 anni: ecco la storia del molfettese Cosimo Damiano Germinario

In meno di venti giorni ha conquistato due medaglie, una d'oro e l'altra d'argento, nel corso dei campionati nazionali di danza sportiva che si sono svolti a Rimini tra giugno e luglio scorsi. L'impresa del 16enne di Molfetta, Cosimo Damiano Germinario, acquisisce i connotati di meravigliosa storia perché il giovane ballerino è audioleso da tenera età.

"I medici e i tecnici che lo hanno in cura da quando era piccolino non si spiegano come faccia a sentire la ritmica perché lui non sente tutti i suoni - spiega la madra di Doriana Giannossi, nelle parole raccolte dall'Ansa - Ha un impianto cocleare all'orecchio destro e un apparecchio acustico al sinistro che gli consente di avvertire il 20% dei suoni".

Il ballerino molfettese ha conquistato la medaglia d'oro il 24 giugno vincendo il campionato italiano di danza sportiva. L'argento è arrivato il 13 luglio gareggiando in pista nel campionato della Fids, la federazione italiana danza sportiva.

L'amore per il ballo si è evidenziato subito per Cosimo Damiano Germinario: già all'età di 4 anni, su un campo di calcetto, il piccolo era attratto dai movimenti sincronizzati alla musica. "In campo con la palla ballava - racconta la madre - Rimaneva incantato da Micheal Jackson: lo fissava quando in tv c'erano i suoi video e poi lo imitava ballando la breakdance. E allora dopo due anni lo abbiamo portato in una scuola di ballo ed è cambiato tutto. Ha prima ballato in coppia poi da solo. L'apparecchio ha influito perché quando faceva dei giri tendeva a staccarsi e lui ha ballato avendo questo terrore perché gli è anche capitato di perderlo mentre era in pista".

"È arrivato da noi che aveva sei anni. Era talentuoso, aveva voglia di imparare e con la danza sportiva ha trovato il suo modo di esprimersi - aggiunge Luigi Laforgia, tecnico di danza sportiva del 16enne - Vederlo vincere, vedere che tutti gli sforzi e i sacrifici fatti si sono trasformati in una medaglia d'oro è stata una emozione molto grande".

"Ho fatto tanti sacrifici assieme ai miei genitori, gli allenamenti sono stati duri, ma non ho mai pensato di mollare - spiega Cosimo Damiano Germinario che culla anche il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo - Farò il provino per il programma Amici e spero di superarlo".

"Non mi sono mai sentito diverso dagli altri perché quando ballo dimentico di avere l'apparecchio", è la splendida dichiarazione del giovane ballerino molfettese.