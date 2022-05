In Puglia il 38% dei bambini è obeso o in sovrappeso, Coldiretti: "Serve migliore educazione alimentare"

In Puglia il 38% dei bambini tra i 5 e i 9 anni è obeso o in sovrappeso, l'11,1% mangia frutta meno di una volta a settimana o mai e solo il 39,8% dei bambini consuma una merenda adeguata di metà mattina. E' quanto afferma Coldiretti Puglia sulla base dell'indagine di 'OKKio alla Salute', riportata da Agenzia Dire. "La ristorazione collettiva - spiega l'associazione - con le mense scolastiche incide sulla qualità della vita, dell'alimentazione e, di conseguenza, la salute di migliaia di studenti in età evolutiva. Un impegno importante in Puglia dove quasi 4 bambini su 10 pesano ancora eccessivamente, anche se negli ultimi anni si è verificata una leggera riduzione proprio per effetto dell'impegno sull'educazione alimentare a scuola e nelle case".

"Un risultato incoraggiante che dimostra la necessità di continuare ad investire sull'educazione alimentare a partire dalla scuola dove va privilegiato il consumo di prodotti salutari", spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. Coldiretti è impegnata nel progetto "Educazione alla Campagna Amica" che coinvolge alunni delle scuole elementari e medie in tutta Italia che partecipano a lezioni in programma nelle fattorie didattiche e nei laboratori del gusto organizzati nelle aziende agricole e in classe.

"L'obiettivo - rileva Coldiretti - è formare dei consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti per valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell'agricoltura con i cibi consumati ogni giorno e fermare il consumo del cibo spazzatura".