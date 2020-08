In spiaggia si insegna a non sporcare...a ritmo di musica: Bandita accompagna gli ecoanimatori

In spiaggia si insegna a tenere la costa pulita...a ritmo di musica. È la banca concertistica 'Bandita', ad accompagnare sui lidi monopolitani di Capitolo, Porto Rosso e Porta Vecchia gli ecoanimatori. Si tratta di una delle iniziative organizzate nell'ambito dell'omonimo progetto del Comune di Monopoli per sensibilizzare residenti e turisti a riciclare correttamente i rifiuti e a non iniquinare l'ecosistema. A presentarle l'iniziativa nel video è il sindaco di Monopoli, Angelo Annese.