Polignano a Mare e la new entry Monopoli tra le Bandiere Blu 2021: in Puglia 17 località premiate

C'è la conferma di Polignano a Mare ma anche la new entry di Monopoli (nella foto) tra le Bandiere Blu 2021 che premiano le località turistiche costiere con la migliore balneabilità e i migliori servizi. Il riconoscimento viene assegnato annualmente dalla ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education). Sono in tutto 17 le località pugliesi selezionate, che consegnano un terzo posto alla regione dopo Liguria (32), Campania (19) e a pari merito con la Toscana (17)

Le altre località scelte in Puglia sono Bisceglie, Carovigno, Fasano, Ostuni, Margherita di Savoia, Peschici, Zapponeta, Isole Tremiti, Nardò, Otranto, Salve, Castellaneta, Ginosa, Maruggio, Melendugno.