Puglia al secondo posto in Italia per spiagge 'da sogno', 18 località premiate con la Bandiera blu: nel Barese Polignano e Monopoli

Crescono le spiagge italiane 'da sogno' premiate con la Bandiera blu: sono 427 in tutto, 11 in più dello scorso anno. La Liguria si conferma al top con 32 località premiate, mentre la Puglia, con 18, è al secondo posto, con tre nuovi ingressi e due uscite. A pari merito con la nostra regione, la Campania e la Toscana che segna un ingresso.

Puglia: new entry e uscite

Nel Barese, a ricevere la Bandiera blu sono Polignano e Monopoli. Tra le nuove entrate in Puglia ci sono i comuni di Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia. Non confermate, invece, le Isole Tremiti e Otranto.

Che cosa sono le Bandiere Blu

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi. Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. In particolare, i criteri per l'assegnazione della Bandiera Blu sono assoluta validità delle acque di balneazione, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d'educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile.