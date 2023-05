Bandiere Blu 2023, la Puglia al secondo in Italia con 22 riconoscimenti: premiate le spiagge di Monopoli e Polignano

La Puglia conquista il secondo posto nella classifica italiana delle Bandiere Blu con 22 riconoscimenti ottenuti il bollino di qualità, al primo posto la Liguria con 34. Sono questi i dati della lista stilata dall'ong danese Fee (Foundation for Environmental Education) che ogni anno premia le spiagge migliori del mondo secondo i criteri relativi ai parametri delle acque di balneazione, ai servizi offerti, alla pulizia dei lidi e alla fruibilità degli approdi turistici.

Nella provincia di Bari sono confermate anche per il 2023 le bandiere blu di Polignano a Mare, Monopoli: in particolare hanno ottenuto il riconoscimento le spiagge localizzate a Cozze (Ripagnola, Coco Village), San Vito (Cala Fetente, Cala San Giovanni). Nell'area di Monopoli la bandiera blu sventola per le spiagge di Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso e Cala Paradiso.

Le altre spiagge premiate nella regione sono: Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste e Zapponeta (in provincia di Foggia), Margherita di Savoia e Bisceglie (nella provincia Bat), Fasano, Ostuni e Carovigno (in provincia di Brindisi), Ginosa, Castellaneta, Leporano e Maruggio (in provincia di Taranto), Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Gallipoli e Nardò (in provincia di Lecce).

La Puglia precede in classifica la Toscana e la Campania, entrambe al terzo posto con 19 bandiere blu. In totale in Italia sono assegnati riconoscimenti a 226 Comuni e 458 spiagge.