Bando comunale per contributi economici a imprese e associazioni culturali, 68 progetti ammessi in graduatoria

È stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Bari, l’elenco delle 68 istanze ammesse a valutazione da parte della Commissione incaricata ad esito dell’avviso pubblico per la Concessione di contributi alle imprese e associazioni culturali per eventi e iniziative da svolgersi nel 2023.

All’avviso erano ammessi a partecipare i soggetti iscritti all’Albo comunale degli operatori culturali e di spettacolo (aggiornato il 10 novembre 2022).

A questo link sono disponibili: l'elenco di 68 istanze di partecipazione pervenute nei termini all’avviso pubblico per la concessione dei contributi alle imprese e associazioni culturali per l’anno 2023 (allegato 1) e elenco 68 istanze ammesse alla valutazione della Commissione per la concessione dei contributi alle imprese e associazioni culturali per l’anno 2023 (allegato 2).

L’ammissione alla valutazione è stata disposta a seguito dell'istruttoria condotta sulla base della preliminare verifica dei seguenti requisiti previsti dall’avviso: modalità di partecipazione al procedimento de quo, come esplicitate all’art. 3 dell’avviso pubblico; iscrizione all’Albo degli operatori culturali e di spettacolo del Comune di Bari; insussistenza di provvedimenti di concessione contributi per attività culturali e di spettacolo, per l’anno 2023, in favore dei partecipanti alla procedura in parola.

La commissione incaricata valuterà i progetti presentati ammettendo a contributo solo quelli che abbiano superato i 60 punti complessivi (minimo 15 punti rispetto al livello di qualità delle attività culturali proposte e minimo 10 punti rispetto alla dimensione quantitativa).