Trenini turistici a Bari, il Comune pubblica il bando per il rilascio delle autorizzazioni 2023

È stato pubblicato, questa mattina sul sito istituzionale del Comune di Bari, il nuovo avviso per il rilascio delle autorizzazioni per l’attività di trasporto di persone da svolgersi mediante trenino turistico su gomma sul territorio comunale.

Saranno rilasciate massimo 6 autorizzazioni a proprietari o detentori di trenini turistici iscritti alla Camera di Commercio e in possesso dei requisiti e caratteristiche tecniche indicati nel bando.

L’attività di trasporto sarà inserita nell'ambito dell'offerta complementare alle iniziative turistiche, nel rispetto dell’ambiente urbano e a tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale della città di Bari. Nel caso in cui il singolo soggetto richiedente abbia la disponibilità di più mezzi e intenda presentare richiesta per l’assegnazione di più autorizzazioni, dovrà presentare singole e separate domande. Il singolo partecipante non potrà aggiudicarsi più di due autorizzazioni. Nella sola eventualità di mancata assegnazione di tutte le autorizzazioni previste, sarà possibile assegnare al singolo partecipante, sempre che abbia presentato regolari istanze, più di due autorizzazioni.

I trenini dovranno obbligatoriamente seguire uno dei due percorsi indicati: il primo tragitto prevede il capolinea in Corso Antonio De Tullio (fronte Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale) e le successive tappe a lungomare Araldo di Crollalanza, Largo Eroi del Mare, Corso Benso Conte di Cavour (direzione di marcia verso corso Vittorio Emanuele II), Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Giuseppe Massari, Piazza Federico II di Svevia, corso Antonio De Tullio.

Il secondo percorso seguirà il tragitto Corso Antonio De Tullio, Lungomare Imperatore Augusto, Corso Benso Conte di Cavour (direzione di marcia verso via Dante), inversione di marcia in corrispondenza dell’incrocio semaforizzato di corso Benso Conte di Cavour con via Dante, corso Benso Conte di Cavour (direzione di marcia verso corso Vittorio Emanuele II), Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Giuseppe Massari, Piazza Federico II di Svevia, corso Antonio De Tullio.

Sono previste modifiche ai percorsi qualora gli autorizzati allo svolgimento dell’attività siano in possesso dell'apposito permesso rilasciato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per l’accesso alle aree di competenza del Porto. Il capolinea per la salita dei croceristi resta comunque in Corso Antonio De Tullio, lato terra. Durante lo svolgimento dell’attività sono consentite le soste e le fermate esclusivamente nelle aree contrassegnate da apposita segnaletica e per il tempo strettamente necessario per la salita e la discesa dei passeggeri.

Il trenino turistico dovrà obbligatoriamente effettuare tutte le fermate previste. L’attività potrà essere effettuata dalle ore 7 alle ore 23. Il servizio dovrà essere svolto per tutta la durata del rilascio dell’autorizzazione, fino al prossimo 31 dicembre, eventualmente prorogabile secondo il calendario pubblicato anche sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale all’indirizzo www.adspmam.it.

Il soggetto autorizzato dovrà obbligatoriamente garantire lo svolgimento delle attività per tutte le date del calendario crocieristico per l’anno 2023. Sarà cura del settore Urbanizzazioni primarie, sentito il Comando di Polizia locale, rilasciare il nulla osta allo svolgimento dell’attività.

Il richiedente dovrà far pervenire la domanda e i relativi allegati al Comune di Bari, esclusivamente tramite pec all’indirizzo traffico.comune@pec.rupar.puglia.it entroil 5 aprile prossimo.