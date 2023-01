Interventi a sostegno dei figli di detenuti, parte la call comunale per il bando 'Liberi di crescere'

L'avviso pubblico è rivolto a enti e organismi del terzo settore che intendano proporre progetti, in partenariato con il Comune di Bari, per l'inclusione socio-scolastica dei minorenni che abbiano un genitore in carcere