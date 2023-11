Il Comune finanzia i progetti socio-culturali delle scuole baresi, pubblicato il bando: "Iniziative che ampliano l'offerta didattica"

È stato pubblicato l’avviso per il contributo dell’amministrazione comunale di Bari a progetti di carattere socio-culturale, ricreativo e formativo promossi, per l’anno 2023, dalle scuole statali cittadine, che prevedano l’adesione, la partecipazione e l’impegno degli studenti, dei docenti e delle famiglie.

Attraverso questo bando l’amministrazione si propone di premiare le attività progettuali che presentino un’effettiva ricaduta culturale, educativa e formativa sull’utenza scolastica cittadina e che siano finalizzate al raggiungimento di obiettivi in linea con gli interessi e le utilità della città di Bari nonché al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente comunale.

"Come ogni anno - spiega l'assessora comunale alle Politiche Educative e Giovanili, Paola Romano - con questo avviso supportiamo attività socio-culturali, ricreative e formative promosse dai nostri istituti, anche in collaborazione con enti del terzo settore, università e altre realtà. Questa iniziativa ci ha permesso di sostenere molti progetti importanti che ampliano l’offerta didattica e rendono ancor più innovativa la programmazione delle attività scolastiche a beneficio del corpo studentesco. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di rendere sempre più la nostra città una vera comunità educante e di attivare risposte che, per vie ordinarie, non riusciamo ad ottenere. Penso, ad esempio, al percorso di scrittura creativa realizzato da anni nella scuola secondaria di primo grado presso il carcere minorile o ai percorsi musicali e ambientali nelle scuole o, ancora, agli sportelli di supporto psicologico".

Le aree tematiche oggetto delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento sono: educazione alla lettura, teatrale e artistica, musicale, alimentare, ambientale; introduzione di nuove tecnologie e metodologie didattiche; legalità; inclusione sociale; lotta alla dispersione scolastica; intercultura; potenziamento delle materie scientifiche; sostegno alle attività didattiche con particolare attenzione per gli alunni svantaggiati o con disabilità.

Possono partecipare all’avviso le istituzioni scolastiche statali d’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e gli istituti comprensivi, in forma singola o in rete con altre scuole cittadine. I progetti potranno essere sviluppati in partnership con enti pubblici territoriali, università, imprese e altri attori sociali che possano sostenerne l’attività in vari modi (uso di strutture, ambienti, attrezzature, risorse economiche). La natura e l’ampiezza delle partnership proposte costituiranno uno specifico criterio premiale in sede di valutazione.

La domanda di partecipazione andrà presentata attraverso la compilazione su carta intestata dell’istituzione scolastica del formulario di candidatura e del piano finanziario, disponibili sul sito, che dovranno essere sottoscritti dal rappresentante legale dell’istituzione scolastica in forma singola o dell’istituzione scolastica capofila della rete. Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente via pec all’indirizzo peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro il prossimo 27 novembre.

Le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita commissione, con l’attribuzione di un punteggio complessivo (massimo 100 punti) assegnato secondo i criteri stabiliti dall’avviso. I contributi finanziari saranno assegnati, fino a un massimo di 5mila euro, proporzionalmente al punteggio conseguito, e fino all’esaurimento dei fondi disponibili, con le seguenti modalità: da 94 a 100 punti saranno assegnati 5mila euro, da 88 a 93 punti 4mila euro, da 82 a 87 punti 3mila euro, da 76 a 81 punti 2mila euro, da 70 a 75 punti mille euro.