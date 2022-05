"Non garantiti i livelli occupazionali", i sindacati pressano la Regione Puglia sul bando per le mense ospedaliere

Un bando che "non garantirebbe il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e il miglioramento dei servizi per i pazienti" degli ospedali della Puglia: è quanto afferma, in una nota, la segretaria regionale di Filcams Cgil Puglia, Barbara Neglia, al termine dell'incontro di questa mattina tra le rappresentanze sindacali e la Regione per discutere dell "numerose criticità presenti nel bando mense ospedaliere Asl".

All'incontro hanno preso parte, oltre ai rappresentanti di Filcams Cgil Puglia, Fisascat Cisl Puglia e Uiltucs Puglia, anche l'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, nonchè il direttore del Dipartimento Promozione Salute della Regione, Vito Montanaro.

Per Neglia, "le caratteristiche tecniche del bando e le dotazioni economiche previste sicuramente porteranno ad una perdita importante in termini di posizioni lavorative che già erano, in gran parte, precarie per numero di ore settimanali e retribuzione. L'obiettivo delle organizzazioni sindacali è la tutela di tutti i posti di lavoro e il miglioramento delle condizioni e della qualità del servizio". Neglia ha chiesto a Palese e Montanaro risposte concrete alle richieste dei sindacati che chiedono la salvaguardia del posto di lavoro, del reddito, dei diritti e delle tutele in un settore, quello della sanità pubblica, fondamentale soprattutto in questo periodo storico. L'assessore alla Sanità avrebbe ribadito, incontrando l'approvazione delle organizzazioni sindacali, quanto deciso in Consiglio regionale con l'approvazione della mozione della clausola di salvaguardia. Palese, poi, si sarebbe reso disponibile ad altri incontri che si terranno al termine dell'espletamento della procedura di gara: "Filcams Cgil - si legge ancora nella nota del sindacato . e le altre sigle sindacali si ritengono cautamente soddisfatte per l'esito dell'incontro anche se manterranno alta l'attenzione affinché sia garantito un futuro dignitoso ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolti/e in questa complicata vertenza".