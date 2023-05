Contributi per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici, via libera del Comune al nuovo bando per la mobilità sostenibile

Il bando, che sarà pubblicato fra qualche giorno, disciplinerà l’assegnazione di contributi economici destinati all’acquisto di biciclette nuove e ricondizionate,per uso urbano, non sportivo, dispositivi da montare sulle biciclette per il trasporto di cose o persone e dispositivi di micromobilità elettrica. È stata pubblicata la determina dirigenziale con la quale il direttore della ripartizione Ivop del Comune di Bari ha approvato il bando per l’assegnazione dei buoni mobilità e la disciplina operativa per l’accreditamento dei rivenditori di biciclette e dispositivi di mobilità elettrica, al fine di procedere successivamente all’erogazione di buoni in favore dei cittadini interessati ad acquistare questa tipologia di mezzi.

L’iniziativa, in linea con l’obiettivo dell’amministrazione comunale legato alla riduzione del traffico veicolare e dell’inquinamento ambientale, viene realizzata nell’ambito del programma Muvt (Mobilità urbana vivibile e tecnologica) con un finanziamento di 400 mila euro di fondi Pon Metro 2014-2020 'Piano Straordinario di sostegno alla domanda di mobilità sostenibile'.

Potranno beneficiare dei contributi tutte le persone fisiche residenti nel Comune di Bari. purché maggiorenni, studenti delle scuole di ogni ordine e grado che, pur non residenti o non dimoranti a Bari, attestano di essere iscritti a un istituto scolastico o ateneo ubicato sul territorio comunale e cittadini dimoranti abitualmente nella città di Bari.

L’entità del contributo a copertura parziale delle spese, che comunque non potrà superare il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto, è stata così fissata: 150 euro per l’acquisto di un mezzo nuovo di fabbrica o di un carrello montabile alla bicicletta per consentire il trasporto di persone e cose, 250 euro per l’acquisto di un mezzo nuovo di fabbrica del tipo a pedalata assistita o biciclette elettriche L1eA e 'cargo bike' oppure di dispositivi di micromobilità elettrica, 100 euro per l’acquisto di un mezzo ricondizionato (presso attività specializzate nel settore).

In base alle previsioni del bando, il mezzo acquistato dovrà essere detenuto dal soggetto beneficiario per un periodo di almeno due anni dalla data di liquidazione del contributo.

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso, i produttori e rivenditori interessati, che dispongano in città di un punto vendita di biciclette ad uso urbano non sportivo e di dispositivi di micromobilità elettrica, potranno inviare domanda di accreditamento indicando i mezzi che intendono vendere e su cui faranno valere il contributo. I cittadini interessati potranno quindi rivolgersi ai rivenditori accreditati per procedere all’acquisto utilizzando i buoni mobilità di cui al bando.

"Con l’approvazione del nuovo bando per l’assegnazione di contributi all’acquisto di biciclette e altri dispositivi di mobilità elettrica - commenta l’assessore alla Mobilità sostenibile, Giuseppe Galasso - intendiamo rispondere alle richieste di quanti non sono riusciti a partecipare alle precedenti edizioni di questa misura del programma 'Muvt' che incentiva concretamente la mobilità sostenibile e, insieme, un cambio nelle abitudini dei baresi per gli spostamenti in città. Forti dell’esperienza già realizzata, in questa nuova edizione del bando abbiamo previsto che anche gli studenti possano accedere ai buoni mobilità, così che la nostra diventi sempre più una città sostenibile, attenta alla qualità dell’aria e amica dei ciclisti e di quanti scelgono di lasciare a casa l’auto. In questi anni abbiamo compiuto molti passi avanti in questa direzione e non abbiamo intenzione di fermarci qui".