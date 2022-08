Il Comune di Bari mette all'asta suoli ed immobili: online il bando per la vendita di 18 lotti

È stato pubblicato l'avviso per l'asta pubblica degli immobili inseriti nel piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni del Comune di Bari. Saranno 18 i lotti offerti con il metodo dell’offerta segreta, con l’aggiudicazione al concorrente che garantirà il maggior aumento sul prezzo a base d’asta. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 14 ottobre, a mano, presso gli uffici della ripartizione in viale Archimede 41/A, oppure tramite raccomandata, allegando esclusivamente i moduli presenti indicati nel avviso pubblico.



La procedura completa per la partecipazione all'asta è indicata sul link previsto sul sito istituzionale del Comune di Bari. Il piano complessivamente prevede l’alienazione dei seguenti 18 lotti: un locale in via Napoli al civico 334 del valore di 47.209,25, un appartamento in via Napoli 334 (pal. L, int. 3, piano 1°) di 44.503,83 euro, un locale in corso Vittorio Emanuele 2, a Loseto di 3.975,13 euro, il suolo in via Caduti Partigiani, a Japigia di 334.105,45 euro, l'ex Mercato coperto 'Carrante' di 3.793.536,00 euro, il suolo in corso della Carboneria nei pressi del civico 25 del valore di 679.077,68 euro, il suolo in piazza Sandro Pertini con angolo contrada Ferrigni, a Ceglie del Campo di 35.286,10 euro, il suolo in viale Luigi Einaudi con angolo via Leonida Bissolati, a San Pasquale di 201.441,10 euro, il suolo tra Poggiofranco e Carbonara nei pressi di corso Alcide De Gasperi di 35.000 euro, il suolo in strada Ricchizzi, a Santo Spirito di 8.383,91 euro.

Altri lotti messi in vendita nel bando comunale: il suolo in via Capitano G. Pansini, a Santo Spirito di 36.812,48 euro, il suolo con affaccio su via Vincenzo Ranieri, a Palese di 8.291,92 euro, il suolo in via Raffaele Resta con angolo via Trulli, a Torre a Mare di 122.005,50 euro, il suolo con affaccio su via Leonida Bissolati, a San Pasquale di 2.944.157,20 euro, il suolo fronte mare alla traversa n. 285 di via Napoli con il valore di 3.321,75 euro, il suolo alla traversa di via Alfredo Giovine, a Palese di 5.112,45 euro, il suolo prospiciente via Francesco Crispi sotto il ponte Adriatico (vincolo di servitù di pubblico passaggio e sosta incondizionata) di 44.837,19 euro ed il suolo alla traversa n. 282 di corso Alcide De Gasperi 13-15, confinante con via Falcone e Borsellino del valore di 6.151 euro.