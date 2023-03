Barbara D'Urso a Bari per il suo spettacolo teatrale: selfie e autografi a Bari vecchia

Selfie e autografi in giro per Bari vecchia per Barbara D'Urso, la presentatrice della trasmissione 'Pomeriggio 5'. La D'Urso è in città per la tournée dello spettacolo 'Taxi a due piazze' di Ray Cooney al TeatroTeam. Prima della replica si è concessa una passeggiata tra i vicoli del borgo antico: quando è stata riconosciuta sono scattate le richieste di una foto con i fan, documentate sul suo profilo Instagram. Lo spettacolo sarà in replica anche nel pomeriggio di domenica alle ore 18.30.