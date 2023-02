Le tecnologie digitali applicate alla Sanità Pubblica: i ricercatori Uniba partecipano al progetto nazionale 'Dare'

Ventuno ricercatori, provenienti da 7 diverse aree disciplinari dell'Università degli Studi di Bari, partecipano al progetto nazionale 'Dare', volto a creare e sviluppare una comunità di conoscenza, connessa e distribuita, che favorisca l?affermarsi di modelli e soluzioni per la sorveglianza, la prevenzione, la promozione della salute e la sicurezza sanitaria, nella popolazione generale e in popolazioni speciali, quali lavoratori, minori, donne in gravidanza e pazienti cronici.

Il progetto, finanziato dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr del Ministero dell'Università e della Ricerca, punta a sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali, contribuendo a colmare le disparità sociali e territoriali nell?offerta di servizi integrati socio-sanitari.

L'iniziativa scientifica prevede la partecipazione di 250 ricercatori provenienti da università, ospedali, aziende sanitarie e altre organizzazioni. L'iniziativa produrrà conoscenze e soluzioni multidisciplinari necessarie per affermare l'Italia come Paese leader nella prevenzione digitale. Il referente Uniba del progetto 'Dare' è il professor Filippo Lanubile, direttore del Dipartimento di Informatica.