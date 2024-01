Il sindaco di Bari riceve in Comune l'ambasciatore di Francia: "Legami sempre più stretti con la nostra città"

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro ha ricevuto questa mattina, nel suo ufficio a Palazzo di Città, Martin Briens, ambasciatore della Francia in Italia da luglio del 2023. La delegazione in rappresentanza del Paese transalpino era composta, tra gli altri, dalla console generale di Francia per il Sud Italia Lise Moutoumalaya e dal console onorario a Bari Stefano Romanazzi.

L’incontro, conclusosi con il tradizionale scambio di doni, ha rappresentato un’occasione per avvicinare ulteriormente la città di Bari e la Francia, accomunate da importanti legami storici e dai valori europei condivisi dall’Italia e dal Paese transalpino. Al centro dei colloqui, la storia delle relazioni di Bari con la Francia, la sempre maggiore proiezione internazionale della città e le sfide e le opportunità determinate dalla crescita del turismo e dallo sviluppo economico nel territorio di Bari, a partire dal settore tecnologico e digitale.