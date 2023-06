Bari-Cagliari, l'annuncio di De Laurentiis: "San Nicola sold out"

Sono esaurite le vendite di biglietti per assistere alla sfida di playoff di Serie B fra Bari e Cagliari, in programma il prossimo 8 giugno nello stadio San Nicola di Bari. Lo ha annunciato, con una storia Instagram pubblicata sul suo account ufficiale, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis. L'immagine della struttura gremita di pubblico (scattata con un drone durante la semifinale fra Bari e Sudtirol giocata venerdì scorso) è accompagnata da un breve commento del 'numero 1' biancorosso che recita "11-6-2023, sold out". De Laurentiis ha comunicato la sua soddisfazione per la grande risposta del pubblico barese attraverso una storia Instagram.

Il Bari mette in guardia i tifosi in cerca di biglietti da acquisti 'spericolati' effettuati tramite bagarini e ricorda, inoltre, che sui ticket per la finale di ritorno non è possibile il cambio nominativo.