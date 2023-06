Febbre finalissima a Bari e in provincia: maxischermi in locali e città per assistere alla partita di domenica

E' febbre biancorossa a Bari e in provincia per la finale playoff di domenica sera contro il Cagliari, che deciderà la promozione in Serie A. Il pareggio per 1-1 di ieri nella gara d'andata in Sardegna ha acceso ulteriormente gli entusiasmi tra i tifosi e alcune amministrazioni comunali nonché privati si organizzano per proporre la diretta sul maxischermo del match decisivo dell'11 giugno alle 20.30 (basterà non perdere per raggiungere il sogno della promozione) per i tanti che non sono riusciti ad accaparrarsi uno dei circa 58mila biglietti del San Nicola, andati a ruba (non senza polemiche) in poco tempo.

Per quanto riguarda il capoluogo al momento non vi sono iniziative del Comune. Dal M5S cittadino era arrivata una richiesta per installare i mega schermi nelle piazze dei 5 municipi baresi. Una richiesta che al momento non sembra possa essere accolta anche perchè, come spiegato da fonti comunali nei giorni scorsi a BariToday, non è semplice garantire una presenza consistente di forze dell'ordine in vari punti della città tenendo conto dell'imponente dispiegamento che sarà approntato nella zona dello stadio, dove sono attese decine di migliaia di persone. In ogni caso, per chi vorrà vedere la partita di fronte a un bicchiere di birra e fuori casa non mancheranno le alternative in numerosi locali della città tra cui quelli della spiaggia di Torre Quetta.

In provincia, invece, si registrano varie iniziative. A Giovinazzo sarà allestito un grande schermo nel Palapansini. Grumo Appula, invece, dà appuntamento ai tifosi in piazza del Ferroviere (zona Centro Parrocchiale Monteverde). Infine, a Casamassima, maxischermo innalzato in via Angelo Pende, nello spazio antistante il Campo Sportivo. Altre città potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.