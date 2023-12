Bari celebra l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: la fontana di piazza Moro illuminata di giallo

Il Comune di Bari, questa sera, ha illuminato di giallo la fontana di Piazza Aldo Moro, per celebrare il 75esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il capoluogo pugliese, come tante città italiane, ha aderito all’iniziativa promossa dalla Sezione Italiana di Amnesty International per ricordare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale dell’Onu.

Nata dopo due devastanti guerre mondiali, la Dichiarazione enuncia valori universali fin dal primo articolo, che recita: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti".

"Nelle difficoltà del tempo presente - ricorda Amnesty International - questo anniversario rappresenta quindi un’opportunità da non sprecare per far luce sull’impegno delle persone che difendono i propri diritti in tutto il mondo".