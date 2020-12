Bari scende nella classfica della Qualità della Vita de Il Sole 24 Ore: 72esimo posto nell'anno funestato dal Covid

Cinque posizioni in meno rispetto allo scorso anno, piazzandosi in 72esima posizione: è il risultato di Bari nella classifica della qualità della vita in Italia stilata da Il Sole 24 Ore e giunta alla 31esima edizione. Il capoluogo pugliese scende, dunque, dal 67esimo posto del 2019, facendo qualche passo indietro in un anno, come il 2020, caratterizzato dalla tragedia sociale, sanitaria ed economica del Covid.

Il capoluogo pugliese ha ottenuto i migliori risultati nelle categorie 'Demografia e società' (21esimo posto), 'Ambiente e servizi' (42esimo) e 'Cultura - Tempo Libero' (57esimo). Più indietro, invece, in 'Giustizia e sicurezza ' (85esimo) ed 'Affari-Lavoro' (84esimo).