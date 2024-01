A Bari la Commissione parlamentare sulla sicurezza nelle città: incontro in Comune con il sindaco Decaro

La commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e lo stato di degrado delle città e delle periferie è in visita oggi a Bari. La giornata della commissione è cominciara in Comune, con l'incontro con il sindaco Antonio Decaro.

Il vertice è il primo di una serie di appuntamenti programmati, nel corso dei quali la commissione vedrà anche Questore e Prefetto.

La visita, già fissata in precedenza, arriva all'indomani di due fatti di cronaca che hanno interessato il capoluogo pugliese. Il primo è il ritrovamento, sabato sera in corso Italia, del corpo senza vita di un uomo senegalese senza fissa dimora: indagini sono in corso, ma tra le ipotesi c'è anche quella di un decesso in seguito a una rissa. Il secondo episodio si è verificato a San Girolamo, dove, all'alba di domenica, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola da un'auto, senza causare feriti.

L'incontro fra la commissione e Decaro verterà sul tema della sicurezza in città. Decaro, come riporta l'Ansa, spiegherà alla commissione quanto fatto in questi anni, evidenziando il contributo delle parrocchie, delle scuole e delle associazioni attive sul territorio. La missione proseguirà con gli incontri con il prefetto Francesco Russo (alle 13), con il questore Giovanni Signer (alle 15.15) e con l'Associazione regionale per la casa e l'abitare (16.15), tutti in prefettura. Alle 17 la commissione incontrerà la stampa; alle 18.30 incontrerà don Gianni De Robertis, vicario episcopale per le periferie, mentre alle 19.30 visiterà la parrocchia San Nicola e il quartiere San Pio al seguito di don Luciano Cassano.