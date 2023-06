La banda della Croce Rossa e la Fanfara dell'Aeronautica in concerto a Bari: raccolti fondi per un mezzo destinato al trasporto disabili

Serata musicale a scopo benefico, giovedì 29 giugno, presso il Circolo canottieri Barion di Bari. L'evento, dal titolo 'Un'Italia che aiuta: tra musica e solidarità' ha visto l'esibizione congiunta della Banda Musicale del Centro di Mobilitazione Meridionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di Bari e della Fanfara del Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari.

Il concerto ha emozionato le numerose persone presenti con l’esecuzione di un itinerario musicale variegato: partendo da “Di viva fiamma…” inno della Croce Rossa Italiana e proseguendo con brani di Anselmi, Sparke, Astor Piazzolla, Marquez, Berstein, per terminare con l’inno nazionale, “Il Canto degli italiani”.

Il ricavato della serata sarà devoluto all’acquisto di un mezzo di trasporto per disabili. L’attività è stata promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bari con la collaborazione del Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari, della Croce Rossa Italiana – Corpo militare volontario – Centro di Mobilitazione meridionale e del “Circolo Canottieri Barion”.

"L'impegno sociale è da sempre nel tratto identitario del Circolo Barion - ha detto il presidente, Francesco Rossiello - e non potevamo di certo mancare l'occasione di collaborare con la Croce Rossa Italiana accogliendo nella nostra sede questa importante attività benefica, ancor più considerato che siamo in sinergia con l'Aeronautica Militare. Siamo onorati di poter dare il nostro contributo, con l'auspicio che possa tradursi in qualcosa di concreto per chi è in situazione di bisogno".

A margine del concerto, il Generale di Brigata Romeo Paternò, vice-comandante del Comando Scuole dell’A.M/3ª Regione Aerea, ha sottolineato: “Abbiamo aderito con estremo piacere a questa iniziativa benefica. Oltremodo ricade in un anno speciale per la nostra Forza Armata che celebra il suo Centenario. E’ stata una grande opportunità per avvicinare ancor di più la gente all’Aeronautica Militare e per dimostrare quanto noi facciamo ogni giorno in maniera silenziosa e con tanto spirito di abnegazione al servizio del Paese.”

La presidente del Comitato di Bari della Croce Rossa Italiana, Consiglia Margiotta, nel ringraziare i musicisti e il pubblico ha voluto rimarcare l'importanza di questa iniziativa benefica volta a supportare l'Associazione nell'acquisto dei mezzi necessari e ha posto anche l'accento sull'importanza di “essere, ogni giorno, un'Italia che aiuta, l'importanza delle migliaia di storie di aiuto che hanno visto, anche in questi mesi, i volontari della Croce Rossa di Bari in prima linea sempre, dalle banchine del Porto nell'accoglienza migranti fino ai marciapiedi dei nostri quartieri in aiuto dei senza dimora. Sempre presenti in nome del rispetto e del soccorso della vita Umana”.