Bari palcoscenico del Capodanno di Canale 5: ok allo spettacolo in piazza ma con posti a sedere e ingressi limitati su prenotazione

Bari scelta ancora una volta come palcoscenico per il Capodanno di Canale 5. Dopo le incertezze dei giorni scorsi, legate all'andamento della situazione Covid, arriva la conferma del Comune: lo spettacolo del 31 dicembre ci sarà. Ma con una serie di limitazioni e restrizioni.

L'evento, organizzato da Canale 5, Radiomediaset e Radio Norba, pur essendo all’aperto, "si svolgerà - spiegano dal Comune - nelle stesse condizioni di sicurezza con cui oggi è possibile assistere ad un concerto o ad uno spettacolo in un luogo al chiuso". Sarà allestita un’arena aperta in piazza Libertà con posti assegnati a sedere per un numero massimo di spettatori, muniti di green pass, che sarà indicato dalle autorità competenti. Tutti gli ingressi saranno gratuiti e gestiti con un sistema di prenotazione attraverso una piattaforma online che sarà comunicata nei prossimi giorni.

“Bari avrà nuovamente l’occasione di raccontarsi al Paese attraverso un evento prestigioso – spiega il sindaco Decaro -. Purtroppo non potremo ballare e cantare come nell’ultimo concertone di piazza dell’ultima notte del 2019, ma la città non poteva perdere questa occasione di visibilità nazionale. Noi, da parte nostra, ce la metteremo tutta per garantire efficienza e sicurezza. E per far sì che la nostra città entri nelle case degli italiani in tutta la sua straordinaria bellezza”.

(In foto: il Capodanno in piazza nel 2019)