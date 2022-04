Bari si prepara al ritorno dei grandi eventi: a luglio il concerto dei Chemical Brothers per il Medimex 2022

Non ci sono solo i tanti eventi sportivi di richiamo, come il ritorno della Deejay ten a maggio. Bari si prepara ad accogliere anche la grande musica internazionale: dal 13 al 15 luglio, infatti, la città ospiterà il Medimex (che quest'anno si sdoppia, con una serie di eventi anche a Taranto) con un concerto sin da subito molto atteso. Il 14 luglio, infatti, a esibirsi sul grande palco che sarà allestito sulla rotonda davanti all'ingresso monumentale della Fiera del Levante, saranno The Chemical Brothers.

"Tornano quest'estate i grandi eventi e la musica internazionale a Bari e a Taranto con il Medimex 2022", commenta su Fb il sindaco Decaro annunciando l'appuntamento. "Questo è solo l'inizio, perché tantissime sono le iniziative e gli spettacoli che presenteremo e che già questa settimana animeranno la città. Grazie alla Regione Puglia, a Puglia Sounds e a tutti gli operatori che sono a lavoro in questi mesi per portare la nostra città a raggiungere presto i risultati straordinari del 2019 e magari superarli".