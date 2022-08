Nuove strutture sportive a Bari con fondi Pon Metro, un concorso di 'idee dal basso' per suggerire progetti al Comune

Una casella email per raccogliere spunti ed idee che possano servire a realizzare nuove strutture sportive a Bari. È questo l'obiettivo dell'iniziativa lanciata dall'assessore allo Sport del capoluogo pugliese, Pietro Petruzzelli, tramite un video pubblicato sulla sua pagina facebook.

Petruzzelli invita i baresi a partecipare ad "un concorso di idee dal basso" per portare nuova linfa alla progettazione di luoghi destinati allo sport "Perché - sottolinea l'assessore nel post pubblicato su facebook - abbiamo un finanziamento di quasi 5 milioni di euro di fondi Pon Metro, il Programma Operativo Nazionale per le città Metropolitane, per i prossimi 3 anni".

"Questa estate - spiega Petruzzelli - se vi muovete da Bari per qualche giorno di vacanza, fotografate punti sport, campetti, playground, attrezzi ginnici, insomma tutto ciò che ha a che fare con lo sport diffuso e libero che vi capita di vedere. Sia che siate in piccoli comuni italiani, così come nelle metropoli internazionali".

Le foto andranno poi recapitate ad un indirizzo di posta elettronica, creato per gestire questo esperimento di 'progettazione partecipata': "Mandate foto e idee alla mail barisportiva@gmail.com - conclude l'assessore allo Sport - progettiamo insieme la nostra città".